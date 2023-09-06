Секрет популярности Юрия Шатунова раскрыли после его смерти

Юрий Лоза объяснил, почему солиста группы "Ласковый май" любила вся страна

В 1980-х группа "Ласковый май" была мегапопулярна. Песни коллектива напевала вся страна. В основном, слава доставалась Юрию Шатунову как солистку группы. После распада СССР прекратил свое существование и коллектив, во многом из-за скандала между Шатуновым и Андреем Разиным. Вскоре Юрий начал сольную карьеру. Певец до самой смерти ругался с Андреем из-за прав на хиты "Ласкового мая".

По словам музыканта Юрия Лозы, у Шатунова не было врагов, кроме Разина, потому что адекватно оценивал себя и не страдал "звездной болезнью". Кстати, первая песня, которую исполнил ныне покойный певец перед композитором "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым, была "Плот".

Лоза считает: секрет популярности Шатунова заключался в простых песнях, приятной внешности, хорошего голоса, биографии, а также расцвету кассетной индустрии.

Последний раз автор "Плота" встретил Шатунова за год до его кончины. Музыкант обратил внимание на то, что, несмотря на наличие хитов, исполнитель "Белых роз" пытался продемонстрировать публике свои более зрелые композиции.

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Сегодня, 6 сентября 2023 гола, певцу могло бы исполниться 50 лет.

Ранее стало известно о появлении памятника Юрию Шатунову на Троекуровском кладбище. Там установили монумент, изображающий певца в полный рост. Подробнее об этом писало "Утро.ру".