Вдова Шатунова разрыдалась на его могиле

Женщина была с охраной

Российский певец Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности. Солист группы "Ласковый май" отдыхал с друзьями за городом, как неожиданно ему стало плохо с сердцем. Приятели отвезли его в ближайшую больницу, но спасти артиста не удалось.

Спустя год с небольшим на Троекуровском кладбище появился памятник народному любимцу. Дата выбрана неслучайно: сегодня известному исполнителю могло бы исполниться 50 лет. На могиле Шатунова установили монумент, изображающий артиста в полный рост. Певец словно смотрит сверху вниз на своих поклонников. На открытии памятника собрались больше сотни фанатов исполнителя "Белых роз". При этом знаменитостей на мероприятии замечено не было.

Вдова Юрия Шатунова Светлана приехала на кладбище с детьми Дэннисом и Эстеллой, а также с представителями охраны Она не смогла сдержать слез от волнения и нахлынувших эмоций.

По предварительным данным, памятник Юрию Шатунову обошелся его семье примерно в десять миллионов рублей.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что покойному Юрию Шатунову быстро нашли замену в группе "Ласковый май".