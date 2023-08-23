Посетители Новодевичьего кладбища повадились контактировать с памятником Этушу

Посетители Новодевичьего кладбища повадились контактировать с памятником Этушу
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Что происходит на месте захоронения великого актера

Елена Этуш – третья официальная жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже пятый год как Елена Евгеньевна – вдова...

Ее стараниями появился памятник в подмосковной Долганихе, где у актера была дача, и у театра имени Вахтангова, установлена мемориальная доска на доме в Гранатном переулке столицы, появился великолепный монумент на Новодевичьем кладбище.

Правда, посетители некрополя то и дело пытаются украсить памятник великому актеру. "Люди постоянно вкладывают в руку Владимира Абрамовича искусственный цветок, – удивлена вдова. – Я убираю – через некоторое время появляется другой".

В итоге Елена Этуша предложила автору памятника Филиппу Трушину сделать пару бронзовых гвоздик, причем одну из из них можно сделать надломленной, как своеобразный символ. И вложить металлические цветы в руку бронзового Этуша. "Но Филипп говорит, что это хорошо, что вкладывают люди, – говорит вдова. Значит, "цепляет". Это контакт зрителя я произведением", 

Стоит добавить, что этот же скульптор, замыслу вдовы, будет ответственным за захоронение, когда она уйдет из жизни. Елена Этуш не хочет, чтобы могила мужа, о которой она так тщательно сегодня заботится, после ее ухода пришла в запустение, как это часто бывает. Поэтому и планирует оставить Трушину некоторую сумму денег и официально оформить его в качестве ответственного, потому что по закону только в этом случае он сможет проводить какие-то ремонтные работы на кладбище.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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