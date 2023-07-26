Вернувшуюся в Москву вдову Этуша вызвали в Следственный комитет

Вернувшуюся в Москву вдову Этуша вызвали в Следственный комитет
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Этуш получила по заслугам

Елена Этуш – третья жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже пятый год Елена Евгеньевна – вдова...

Только что она отдохнула на курорте в Геленджике. А по возвращении в столицу была вызвана в Следственный комитет.

Фото: Архив Елены Этуш

В сентябре прошлого года Председатель Следственного комитета, генерал юстиции Российской Федерации Александр Бастрыкин открывал102-й сезон в театре им. Евг. Вахтангова – вручал медали и грамоты. Тогда многие усмотрели в этом какие-то тайные смыслы.

Фото: Архив Елены Этуш

Но ларчик просто открывался – Василий Лановой и Владимир Этуш были почетными членами Общественного совета при СКР. Бастрыкин часто приходил на спектакли с их участием, приносил огромные букеты.

Фото: Архив Елены Этуш

А теперь из рук главы Следственного комитета награду получила и вдова почившего Владимира Этуша – Елена Этуш. Ей вручили памятную медаль "10 лет Следственному комитету Российской Федерации" с удостоверением, подписанным лично Александром Бастрыкиным. Заодно вдова приняла участие и в Дне сотрудников Органов Следствия Российской федерации.

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