Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Вороновском

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Вороновском
Фото: Sergey Petrov/ globallookpress.com/
В ТиНАО ночью погибли четыре человека

По делу о пожаре, произошедшем поздно вечером во вторник, 21 марта, в поселении Вороновское в Новой Москве, возбуждено уголовное дело. Следователи ГСУ СК РФ по Москве увидели в ситуации признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ – нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Пожар в Вороновском случился в ночь с 21 на 22 марта 2023 года. Соседи увидели дым, вырывающийся из одноэтажного двухквартирного дома, и вызвали пожарных. Когда огонь был потушен, на месте были обнаружены четверо погибших. По предварительной информации, это тела проживавших в доме мужчины, женщины и их маленьких детей, девочки и мальчика.

"Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено место происшествия, назначены медицинские, пожаротехнические судебные экспертизы",

– говорится на сайте СК. Правоохранители сейчас пытаются найти очевидцев трагедии и устанавливают детали произошедшего. Точная причина пожара устанавливается.

Источник: СК РФ по Москве ✓ Надежный источник
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