Вайкуле призналась в ненависти к памятникам СССР

"Прокормившая весь Советский Союз" не понимает, для чего сохранять память о прошлом

Бывшая звезда российской эстрады Лайма Вайкуле поставила под сомнение необходимость хранить память о воинах, павших в Великую Отечественную войну, а также о самом Дне Победы.

Певица заявила, что не может понять желающих преклониться перед памятником советскому солдату. Речь, со слов Вайкуле, идет вовсе не о месте захоронения, а лишь о памятнике.

"Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет", – заявила Вайкуле, добавив, что не понимает необходимости в подобных памятниках.

Звезда добавила, что Россия, с ее точки зрения, "приватизировала" 9 Мая вместе с русским языком. А великий и могучий, с ее слов, является "не вашим языком", а всемирным достоянием.

Напомним, в 2022 году Вайкуле резко осудила Россию, где прекратила выступать с концертной деятельностью. А позднее выступила на сцене с флагом Украины, после чего ряд законодателей в Государственной думе предложили ввести для артистки персональный запрет в РФ ввиду отсутствия уважения к стране.

Не менее громкое заявление Вайкуле сделала в конце прошлого года, когда сообщила, что на своих хрупких плечах "держала весь" Советский Союз на пару с Аллой Борисовной Пугачевой.