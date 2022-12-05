Плюнули и растоптали: Вайкуле крепко приложили после слов о СССР

Плюнули и растоптали: Вайкуле крепко приложили после слов о СССР
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка вляпалась в скандал

Латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью оппозиционному российскому телеканалу заявила, что благодаря ей советские филармонии и сам СССР могли существовать – за свои пластинки она получала скромный доход, поскольку большинство средств шли в казну. 

Подобное заявление спровоцировало грандиозный скандал. В России на высказывание Вайкуле отреагировали даже на государственном уровне – слова артистки прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат едко высмеяла этот выпад.

"Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы", – написала она в своем Telegram.

Известный продюссер Иосиф Пригожин в беседе с "Абзадцем" и вовсе не смог сдержать весь спектр эмоций, которые у него вызвало заявление латвийской артистки. 

"Она мне на *** не нужна. <...> Она не вылезала из правительственных российских мероприятий, а сегодня говорит, что все плохие", – возмутился он.

Блогер Вадим Манукян в интервью РИА ФАН предположил, что из-за тяжелой болезни у Вайкуле могли пойти осложнения на мозг, раз теперь она говорит подобные вещи. 

"Нужно было оставить Лайму в кабаре ногами дрыгать и не давать ей всесоюзную площадку, которая ее в итоге так развратила. А с другой стороны – пусть говорят, теперь становится видна "дурь" каждого, кто получил от страны все, а теперь плюет в нее из-за рубежа", – отметил публицист.

Журналист Михаил Шахназаров тоже разнес артистку за ее слова о СССР. Он напомнил, что в интервью она сказала, как невероятно счастлива жить в Латвии, хотя, по его словам, сейчас люди в стране находятся не в самом хорошем экономическом положении, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

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