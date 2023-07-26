В Москве изъяли выделенные на памятник Островскому деньги

Почти детективная история с увековечиванием памяти драматургу

Идея установить памятник Александру Островскому возле Малого театра в Москве возникла сразу после смерти драматурга в 1886 году, но ее реализация заняла более сорока лет. Организационно-правовую историю строительства самого знаменитого монумента Островского исследовал научный сотрудник Саратовской государственной юридической академии Владимир Николаев. В своей работе он опирался на документы из собрания Бахрушинского театрального музея.

В истории сооружения памятника Островскому особую роль сыграло Общество русских драматических писателей и оперных композиторов, первым председателем которого в свое время был сам Александр Николаевич. Общество пожертвовало из своих накоплений 5 тыс рублей, а вскоре получило высочайшее разрешение на сбор денег и по всей империи.

Статус всероссийской подписки предполагал, что сбору денег должна содействовать местная полиция, но в 1913 году полицейские власти перестали в этом участвовать. Во-первых, сделанное полицией предложение жертвовать часто воспринималось как официальное, при этом вина за любые негативные последствия – мошенничество или провал благотворительной кампании – перекладывалась с организаторов сбора на полицию. Кроме того, к началу XX столетия подобных кампаний стало так много, что местным властям часто приходилось под различными предлогами отказывать просителям.

Деньги собирались медленно. К 1 января 1917 года сумма составляла всего 42293 руб. 75 коп, что было недостаточно даже для начала работ. Через год и эти деньги национализировало молодое советское государство. Национализирована была также усадьба Островского в Щелыково. Отчисления за исполнение произведений драматурга продолжали собираться, однако уже не поступали его наследникам. В декабре 1925-го Общество драматических писателей и оперных композиторов получило сообщение о том, что эти отчисления следует переводить на счет Наркомпроса.

Собирало деньги и образованное в 1909 году Первое литературно-драматическое и музыкальное общество им. А.Н. Островского, разрешив в артистам участвовать в благотворительных концертах, вечерах и спектаклях. В итоге к апрелю 1916 года удалось собрать более 16 000 рублей из тех 150 000, которые были необходимы. Но в 1918-м все капиталы тоже были изъяты в счет государства.

13 апреля 1923-го, в день столетнего юбилея Островского, у стен Малого театра прошла церемония закладки первого камня в основание будущего памятника. Откроют же его через шесть лет – уже без сборов с населения.

