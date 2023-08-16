Раскрыта реакция Пугачевой на смерть артиста Николаева

Трагедия навалилась внезапно

Российская певица Алла Пугачева больше года назад покинула Россию и стала демонстрировать агрессивное поведение в адрес своей родины и бывших поклонников. Многие россияне и коллеги по шоу-бизнесу осудили действия Примадоны. Но есть и те, кто жалеет ее.

В последнее время Пугачевой пришлось несладко. Ее мужа объявили иноагентом, а сама она на старости лет вынуждена метаться между странами как между молотом и наковальней и пытаться всем угодить, дабы не увязнуть в пучине скандалов окончательно.

Здоровье подводит Примадонну. А еще больше ее огорчает тот факт, что ее поколение уходит в небытие. Недавно Алла Пугачева получила новый удар. Она оказалась прибита смертью друга и учителя. Но ничто не вечно, и великие артисты один за другим уходят в прошлое.

Артистка ужасно расстроилась, когда узнала о смерти учившего ее сценическим навыкам и цирковому искусству клоуна Андрея Николаева, более известного как клоун Андрюша. И хотя клоун никогда тесно не общался с Пугачевой и не бывал на ее закрытых посиделках, однажды он вспоминал, как во время учебы в ГИТИСе певица научилась у него жонглировать. Потом этот навык очень пригодился ей во время работы над песней "Арлекино".

Ранее "Утро.ру" сообщало подробности смерти клоуна Андрюши.