Раскрыта реакция Пугачевой на смерть артиста Николаева

Раскрыта реакция Пугачевой на смерть артиста Николаева
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Трагедия навалилась внезапно

Российская певица Алла Пугачева больше года назад покинула Россию и стала демонстрировать агрессивное поведение в адрес своей родины и бывших поклонников. Многие россияне и коллеги по шоу-бизнесу осудили действия Примадоны. Но есть и те, кто жалеет ее. 

В последнее время Пугачевой пришлось несладко. Ее мужа объявили иноагентом, а сама она на старости лет вынуждена метаться между странами как между молотом и наковальней и пытаться всем угодить, дабы не увязнуть в пучине скандалов окончательно. 

Здоровье подводит Примадонну. А еще больше ее огорчает тот факт, что ее поколение уходит в небытие. Недавно Алла Пугачева получила новый удар. Она оказалась прибита смертью друга и учителя. Но ничто не вечно, и великие артисты один за другим уходят в прошлое. 

Артистка ужасно расстроилась, когда узнала о смерти учившего ее сценическим навыкам и цирковому искусству клоуна Андрея Николаева, более известного как клоун Андрюша. И хотя клоун никогда тесно не общался с Пугачевой и не бывал на ее закрытых посиделках, однажды он вспоминал, как во время учебы в ГИТИСе певица научилась у него жонглировать. Потом этот навык очень пригодился ей во время работы над песней "Арлекино".

Ранее "Утро.ру" сообщало подробности смерти клоуна Андрюши. 

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София Ротару. Фото: www.globallookpress.com Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com Михаил Боярский. Фото: www.globallookpress.com
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Источник: МК ✓ Надежный источник
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