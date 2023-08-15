Скончался известный клоун Андрюша

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Народный артист РСФСР, режиссер-постановщик номеров комического цирка и эстрады, артист цирка Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша, умер на 86-ом году жизни.
Несколько дней назад появилась информация, что артист был госпитализирован в столичную клинику. Журналисты сообщали, что у него была диагностирована острая стадия механической желтухи и COVID.
Тем не менее, сам Николаев эти сведения опровергал. Он утверждал, что в больницу его не отправляли, хотя отмечал, что разговаривать он не в состоянии. Как пояснили позже источники в больнице, знаменитого клоуна выписали из-за улучшения самочувствия.
Андрей Николаев являлся единственным обладателем приза "Золотая Маска Грока" в СССР. Также он был учителем Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и других российских артистов.
Ранее "Утро.ру" сообщило о гибели бурятского актера Владимира Ширапова.
Власти пока не подтвердили версию