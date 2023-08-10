Умер советский космонавт Викторенко

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Центр подготовки космонавтов имени Гагарина сообщил о кончине советского и российского космонавта Александра Викторенко. О причинах его смерти не сообщается. Ему было 76 лет.
Викторенко в молодости служил старшим летчиком, являлся командиром корабля. В 1978 году его зачислили в ряды космонавтов. Он совершил четыре космических полета, пробыв за пределами Земли почти 490 суток.
Как напоминает МИР24, Викторенко является одним из испытателей "космического мотоцикла" – аппарата, предназначенного для передвижения космонавтов в открытом космосе.
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