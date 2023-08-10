Умер советский космонавт Викторенко

Он принимал участие в испытания "космического мотоцикла"

Центр подготовки космонавтов имени Гагарина сообщил о кончине советского и российского космонавта Александра Викторенко. О причинах его смерти не сообщается. Ему было 76 лет.

Викторенко в молодости служил старшим летчиком, являлся командиром корабля. В 1978 году его зачислили в ряды космонавтов. Он совершил четыре космических полета, пробыв за пределами Земли почти 490 суток.

Как напоминает МИР24, Викторенко является одним из испытателей "космического мотоцикла" – аппарата, предназначенного для передвижения космонавтов в открытом космосе.