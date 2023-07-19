Сразу после съемок: умер актер из "Бандитского Петербурга"

Сразу после съемок: умер актер из "Бандитского Петербурга"
Фото: www.unsplash.com
Жизнь звезды оборвалась на 62-м году

В культурной сфере очередная трагедия. Накануне, 18 июля, в социальных сетях появилась информация о смерти знаменитого российского артиста Виктора Мелихова. Звезде отечественных сериалов был 61 год.

Печальной новостью с общественностью поделился друг и коллега покойного, артист Марк Горонок. Смерть знаменитости стала большим ударом для его родных и близких. Покойного отличал добрый нрав и готовность помочь в трудную минуту. Коллеги артиста скорбят вместе с его родственниками.

Сообщается, что тело Виктора несколько дней пролежало в его квартире в Санкт-Петербурге. Пожилую звезду хватились не сразу, поэтому информация о его кончине несколько запоздала. Отдельно отмечается, что буквально за день до завершения земного пути Мелихов снимался в новом кинопроекте. Что послужило причиной его внезапной смерти, пока неизвестно. Наследники покойного говорят, что у мужчины были проблемы с сердцем.

Буквально на днях сообщалось о смерти артиста из сериала "Улицы разбитых фонарей". Тело Александра Орловского почти неделю пролежало дома.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитой британской певицы и актрисы Джей Биркин. Как сообщает интернет-издание "МИР24", ее тело в квартире обнаружила сиделка.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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