Сразу после съемок: умер актер из "Бандитского Петербурга"

Жизнь звезды оборвалась на 62-м году

В культурной сфере очередная трагедия. Накануне, 18 июля, в социальных сетях появилась информация о смерти знаменитого российского артиста Виктора Мелихова. Звезде отечественных сериалов был 61 год.



Печальной новостью с общественностью поделился друг и коллега покойного, артист Марк Горонок. Смерть знаменитости стала большим ударом для его родных и близких. Покойного отличал добрый нрав и готовность помочь в трудную минуту. Коллеги артиста скорбят вместе с его родственниками.



Сообщается, что тело Виктора несколько дней пролежало в его квартире в Санкт-Петербурге. Пожилую звезду хватились не сразу, поэтому информация о его кончине несколько запоздала. Отдельно отмечается, что буквально за день до завершения земного пути Мелихов снимался в новом кинопроекте. Что послужило причиной его внезапной смерти, пока неизвестно. Наследники покойного говорят, что у мужчины были проблемы с сердцем.



Буквально на днях сообщалось о смерти артиста из сериала "Улицы разбитых фонарей". Тело Александра Орловского почти неделю пролежало дома.



К слову, ранее стало известно о смерти знаменитой британской певицы и актрисы Джей Биркин. Как сообщает интернет-издание "МИР24", ее тело в квартире обнаружила сиделка.

