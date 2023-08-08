Скончался легендарный российский переводчик фильмов из 90-х

Скончался легендарный российский переводчик фильмов из 90-х
Леонид Володарский. Фото: t.me/izvestia
Главный голос минувшей эпохи боролся со смертельной болезнью

Легендарный советский и российский переводчик Леонид Володарский умер на 74-м году жизни, о чем стало известно сегодня, 8 августа. Причина летального исхода не сообщается.

Именно Володарскому принадлежал тот самый узнаваемый монотонный и гнусавый голос за кадром, озвучивавший все боевики 90-х годов в "кассетном варианте". Фразы, озвученные Леонидом, уходили в народ и становились мемом на десятилетия – особенно у поколения, выросшего в первое десятилетие после распада Советского Союза.

Смерть Володарского наступила еще 7 августа. Как отмечает источник, длительное время переводчик боролся с продолжительным недугом, о чем сообщали родственники покойного. 

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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