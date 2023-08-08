Скончался легендарный российский переводчик фильмов из 90-х

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Легендарный советский и российский переводчик Леонид Володарский умер на 74-м году жизни, о чем стало известно сегодня, 8 августа. Причина летального исхода не сообщается.
Именно Володарскому принадлежал тот самый узнаваемый монотонный и гнусавый голос за кадром, озвучивавший все боевики 90-х годов в "кассетном варианте". Фразы, озвученные Леонидом, уходили в народ и становились мемом на десятилетия – особенно у поколения, выросшего в первое десятилетие после распада Советского Союза.
Смерть Володарского наступила еще 7 августа. Как отмечает источник, длительное время переводчик боролся с продолжительным недугом, о чем сообщали родственники покойного.
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