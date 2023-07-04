Стало известно о смерти звезды "Джентльменов удачи"

Актер умер несколько дней назад

Поклонники легендарных советских фильмов в трауре из-за печальной новости. На 89-м году жизни умер Владимир Приходько. Он сыграл во многих нашумевших картинах, но больше всего запомнился благодаря ролям в фильмах "Операция Ы" и "Джентльмены удачи".

Как оказалось, актер ушел из жизни еще 10 июня, однако о его смерти стало известно только сегодня. Также друзья и родственники артиста не сообщили, что стало причиной его ухода. Известно лишь то, что Владимира Приходько уже похоронили: он покоится на Артемовском кладбище в родном городе.

Напомним, что актер родился и рос в городе Мерефа Харьковской области. В 29 лет его приняли в Московское училище им. Гнесиных, которое он не окончил, так как уже тогда начал сниматься в кино, получая эпизодические роли. В легендарной ленте "Джентльмены удачи" артист сыграл водителя.

Коллеги всегда отмечали его необычную внешность, из-за чего ему часто доставались роли в юмористических проектах. К примеру, Владимира Приходько можно было видеть в сериях "Ералаша". В общей сложности артист принял участие в 51 проекте. Как пишет телеканал "360", в последний раз он снимался в фильме "Закон" в 1989 году. После съемок в этой картине звезда "Джентльменов удачи" вернулась на родину.