Не дожил до юбилея: ушел из жизни знаменитый актер

Не дожил до юбилея: ушел из жизни знаменитый актер
Фото: unsplash.com
Появились подробности смерти звезды

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Дамдинцурунов сообщил печальную новость. Не дожив до юбилея, ушел из жизни знаменитый бурятский актер и режиссер. Владимир Ширапов умер в ночь на 13 августа на 55-м году жизни. 

Политик отметил, что известие о смерти артиста стало для него "глубоким шоком". Однако он не уточнил, что стало причиной. Стоит отметить, что некоторые издания сообщают о том, что незадолго до кончины Владимир Ширапов получил серьезную травму. 

Напомним, что актер родился в Улан-Удэ. А публике запомнился, благодаря ролям в картинах "Булаг" и "Маньячелло". Он, помимо своей актерской деятельности, прославился своим вкладом в продвижения широкого формата, став создателем студии "Yндэр".

По словам депутата, ныне покойного режиссера любили и знали в каждом уголке Бурятии, которую он, как считают многие, прославил. Также к режиссеру с уважением относились все, с кем ему довелось сотрудничать. На данный момент информации о дате и места прощания с Владимиром Шираповым нет. Близкие сообщат все детали позже. 

Ранее "Утро.ру" публиковало подробности смерти легендарного российского переводчика фильмов из 90-х. 

Источник: Телеграм-канал Вячеслава Дамдинцурунова ✓ Надежный источник
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