От политиков до артистов: какие звезды умерли в 2022 году

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Гибель некоторых оказалась внезапной

Год Водяного Тигра запомнится россиянам не только глобальными политическими событиями, которые отразились на жизни каждого, но и уходом многих известных личностей из жизни. "Утро" вспоминает всех, с кем пришлось проститься в 2022-ом.

Леонид Куравлев

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Одним из первых из жизни ушел известный актер Леонид Куравлев. Последние годы он жил затворником, готовясь к предстоящей смерти. Артист задолго забронировал себе место на кладбище рядом с любимой супругой, которой он был верен до самого конца. Куравлева не стало на 86-м году жизни 30 января.

Владимир Жириновский

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Председатель ЛДПР умер после продолжительной борьбы с коронавирусом 6 апреля. Ему было 75 лет. На партийном посту его заменил Леонид Слуцкий. До сих пор предсказания политика о будущем вспоминают в Сети – многое из того, что Жириновский говорил при жизни, со временем начало сбываться. 

Юрий Шатунов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

В конце июня не стало солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова. Он внезапно умер во время отдыха с друзьями. Близкие считают, что артиста подкосили судебные разбирательства с продюсером Андреем Разиным за авторские права. В итоге после смерти Шатунова вердикт вынесли в пользу его супруги и детей, которые стали правопреемниками прав на композиции. 

Михаил Горбачев

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Бывшего генсека не стало на 92 году жизни в Москве. О его гибели стало известно 30 августа. Политик скончался последним из всех подписантов Беловежских соглашений. Ранее, 3 мая, ушел из жизни Шушкевич, а спустя семь дней и Кравчук. 

Борис Моисеев

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Артист скончался после продолжительной болезни 27 сентября, ему было 68 лет. Похороны организовала Пугачева, которая сама не смогла прибыть на церемонию – вскоре после объявления мобилизации артистка уехала из России. Брат Моисеева при этом считает, что певец ушел из жизни насильственно, в этом виноват его концертный директор, который и получил часть наследства. Сергей Горох все обвинения отрицает.

Также в 2022 году скончались актеры Сергей Сосновский, Борис Невзоров, Виктор Мережко, Александра Яковлева и артисты Ренат Ибрагимов и Александр Пономаренко. 

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