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Продюсер покойного музыкального исполнителя Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов расстросил фанатов "Ласкового мая", сообщив о неожиданном факте: оказывается, часто организаторы шли на хитрость, отправляя на сцену вместо самого Юрия его двойника.
Так продюсер вместе с артистом пытались защититься от "супермагнетизма" певца, который всегда притягивал к себе обезумевшую публику. Внимание к персоне артиста было действительно сумасшедшим, и, ради безопасности самого Юрия, на сцену приходилось отправить кого-то другого.
"Шли на концерт и сообщали, показывая на клавишника, что он и есть Шатунов. И девочки сразу же на него набрасывались. Шатунова же это сильно веселило", – поделился Кудряшов.
Шатунов скончался 23 июня. Смерть его оказалась полной неожиданностью как для поклонников, так и для всего российского шоу-бизнеса.
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