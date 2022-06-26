Артисты проигнорировали, жена не пришла: прощание с Шатуновым превратилось в вакханалию

Артисты проигнорировали, жена не пришла: прощание с Шатуновым превратилось в вакханалию
Юрий Шатунов. Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец не дожил и до 50 лет

23 июня стало весьма печальной датой для российского шоу-бизнеса. Этот мир покинул известный исполнитель Юрий Шатунов. Сегодня, 26 июня, любимца публики проводили в последний путь. Однако, к сожалению, траурная церемония прошла далеко не так, как ожидали верные фанаты знаменитости.

Журналисты обратили внимание, что почтить память бывшего солиста нашумевшей в свое время музыкальной группы "Ласковый май" не посчитали нужным многие звездные коллеги знаменитости. Так, венки на траурное мероприятие прислали только композитор Игорь Крутой и шоумен Андрей Малахов.

"А так больше даже никто не позвонил", – с печалью рассказал помощник Шатунова.

Кроме того, народное прощание со знаменитостью не посетила и его супруга. Впрочем, у безутешной вдовы есть веские причины на такое решение. Женщина буквально убита горем и не может совладать с собой – поэтому появление на публике ей противопоказано. Вдова знаменитости простится с ним чуть позже в закрытом формате.

Также журналисты обратили внимание, что из-за жары решившие проводить в последний путь артиста люди пришли на похороны в не самом подобающем виде. Короткие шорты, майки и практически пляжные наряды превратили скорбное мероприятие в вакханалию с разноцветными костюмами.

К слову, ранее был опубликован жуткий кадр Юрия Шатунова в гробу.

Источник: Telegram • Требует проверки
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