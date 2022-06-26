Многие поклонники пришли проститься с артистом

Сегодня, 26 июня, многомиллионная армия фанатов знаменитого российского певца Юрия Шатунова получила возможность проводить своего кумира в последний путь. Траурная церемония проходит в специальном зале Троекуровского кладбища. Проститься с артистом пришли сотни человек. При этом многие не постеснялись заснять тело знаменитости, размещенное в большом черном гробу.



В интернет-пространстве распространяются кадры с изображением покойного артиста. Стоит отметить, что вид мертвого кумира заставляет содрогнуться. Бледная гримаса покойника очень сильно отличается от вечно молодого лица Шатунова, который до последнего радовал поклонников жаркими танцами на сцене и заводным исполнением своих главных хитов: "Белые розы" и "Седая ночь".

Напомним, бывший солист нашумевшей в свое время музыкальной группы "Ласковый май" скончался из-за обширного инфаркта миокарда. Звездный исполнитель отдыхал за городом в компании друзей, как внезапно почувствовал резкое ухудшение состояние. К сожалению, любимца публики спасти не смогли.

По имеющейся у представителей прессы информации, тело артиста, который успел стать легендой еще при жизни, решено кремировать и захоронить на Троекуровском кладбище.