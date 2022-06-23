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Страшная трагедия произошла сегодня, 23 июня. Музыкальная сфера потеряла одного из выдающихся артистов. На 49-м году жизни не стало Юрия Шатунова. В информационном пространстве появились сведения о том, что послужило причиной скоропостижной кончины любимца публики.
Сообщается, что бывший солист легендарной музыкальной группы "Ласковый май" умер от острой сердечной недостаточности. Смерть настигла знаменитость во время отдыха в Подмосковье.
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