Умер Юрий Шатунов

Умер Юрий Шатунов
Юрий Шатунов. Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/www.globallookpress.com
Солиста группы "Ласковый май" не стало на 49 году жизни

Сегодня, 23 июня, информационное пространство потрясла ужасная новость – умер знаменитый российский певец Юрий Шатунов. Любимец публики успел стать настоящей легендой еще при жизни. Земной путь талантливого музыканта оборвался на 49-м году жизни.

Как стало известно журналистам, солист мегапопулярной в свое время группы "Ласковый май" скончался сегодня ночью. Смерть настигла Юрия Шатунова в карете скорой помощи. Скоропостижная кончина исполнителя культовых хитов с "Белые розы" и "Седая ночь" стала страшным ударом для коллег, близких и многочисленной армии поклонников знаменитости.

Стоит отметить, что продюсер популярной музыкальной группы Андрей Разин давно говорил о том, что у Шатунова есть серьезные проблемы со здоровьем. По мнению Андрея, Юрий сильно подорвал свой организм из-за многолетнего пристрастия к никотину. Покойный дымил как паровоз, что вызывало большие опасения у Разина.

Продюсер считал, что, например, инфицирование коронавирусом могло привести к самым печальным последствиям и даже смерти. От чего умер Юрий, пока неизвестно, однако сделанное полтора года назад пророчество Разина о возможной скоропостижной кончине Шатунова, к сожалению, сбылось.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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