Вячеслав Гришечкин перед смертью хотел сбежать из Москвы

Вячеслав Гришечкин перед смертью хотел сбежать из Москвы
Вячеслав Гришечкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Тайну друга раскрыл Песков

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин ушел из жизни неделю назад, 15 сентября, на 62-м году. Несмотря на почетное звание, актер тетра и кино был поистине народным.

Миллионы россиян полюбили его за воплощенную в жизнь роль армейского замполита. Полковник Староконь со всеми своими фразочками и качествами стал чуть ли не самым ярким образом сериала "Солдаты".

Внезапной кончиной звезды были шокированы не только его поклонники, но и коллеги по цеху, со многими из которых Вячеслав Гришечкин дружил лично. Так, пародист Александр Песков заявил, что актер даже и не думал умирать.

Как известно, Вячеслав Гришечкин тяжело перенес смерть супруги. Злые языки поговаривают, что знаменитость пристрастился к крепким напиткам, из-за чего и оказался в больнице.

Однако Александр Песков настаивает, что у его друга были большие планы на жизнь. По его словам, Вячеслав Гришечкин даже собирался сбежать из Москвы.

"Он собирался свою квартиру продать и уехать в Подмосковье", – отметил Александр Песков.

Пародист добавил, что они с другом должны были жить по соседству, однако звезда сериала "Солдаты" не успела продать столичную недвижимость и переехать в область. Кстати, ранее мы сообщали, кому достанется квартира Вячеслава Гришечкина.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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