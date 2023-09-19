Похороны Гришечкина обернулись скандалом

Похороны Гришечкина обернулись скандалом
Вячеслав Гришечкин. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Известная актриса устроила пьяный дебош

Москва простилась с заслуженным артистом России Вячеславом Гришечкиным. 61-летнего актера не стало 15 сентября. Траурная церемония прошла в Театре на Юго-Западе, а отпевание в храме архангела Михаила. Актера запланировали кремировать на Хованском кладбище.

Известный по роли подполковника Староконь из сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин чувствовал себя неважно последние несколько лет после смерти жены. У него посыпались хронические болячки, случился инфаркт. В итоге он так и не смог окончательно восстановиться и вернуться к прежней жизни. Однако друзья и коллеги уверяли, что Гришечкин перед смертью был бодр и весел. 

Об этом в частности на церемонии прощания рассказала исполнительница роли Лены Полено из сериала "Счастливы вместе", 43-летняя актриса Юлия Захарова. К удивлению многих, она явилась на похороны, предположительно, в нетрезвом виде и вела себя крайне странно, что успели запечатлеть репортеры. Актриса ходила мимо людей и просила у всех "огонька".

Захарова ругалась матом, шаталась и строила нелепые гримасы, изображая скорбь утраты коллеги. В беседе с журналистами актриса заявила, что не верит в смерть друга, ведь общалась с ним всего две недели назад, и с ним было все в порядке. Поведение актрисы вызвало шквал обсуждений в Сети. Теперь поклонники поняли вероятную причину того, почему Лены Полено не будет в новом сезоне сериала "Счастливы вместе". 

Юлия Захарова. Фото: скриншот из видео SHOT

Напомним, накануне смерти у Вячеслава Гришечкина случился сердечный приступ, после которого он скончался. Ранее "Утро.ру" писало о том, что директор актера Максим Миллер обвинил в сучившейся трагедии врачей, которые, по его словам, не оказали ему должную помощь. 

Источник: Shot • Требует проверки
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