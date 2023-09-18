"За пять дней пошли пролежни": директор обвинил врачей в смерти Гришечкина

"За пять дней пошли пролежни": директор обвинил врачей в смерти Гришечкина
Вячеслав Гришечкин. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Больным актером никто не занимался

В ночь на 16 сентября не стало заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина. Несколько лет назад актер потерял жену, после чего у него начались серьезные проблемы со здоровьем, в том числе посыпались хронические болячки, случился инфаркт. В итоге он так и не смог окончательно восстановиться и вернуться к прежней жизни.

Директор актера Максим Миллер неожиданно обвинил медиков в смерти Гришечкина. Он уверен, что если бы врачи смогли оказать ему нормальную помощь, звезда бы выжила. О том, что актеру плохо, Миллер узнал от консьержки. Она рассказал, что мужчина не выходил гулять с собакой, что встревожило Максима. Он поднялся к коллеге и обнаружил его на полу, но актер сам поднялся и дошел до больницы. 

Сначала Вячеслава Гришечкина госпитализировали в частную клинику, но там ему стало хуже. Там ему стало хуже, было принято решение переводить в государственное учреждение. Но директор звезды уверен, что врачи сделали не все возможное. 

"Он за пять дней в больнице с врачами получил пролежни. Я уверен, что им никто толком не занимался", – рассказал директор.

При этом дочь Вячеслава Гришечкина Анастасия Николаева отрицает причастность врачей к смерти отца. Она считает, что обвинения в адрес медиков необоснованны.

Источник: Baza • Требует проверки
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