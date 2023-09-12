Известная актриса перед смертью раскрыла тайну рождения дочери Петросяна

Кто на самом деле родил юмористу наследницу

На 91-м году жизни умерла Заслуженная артистка России Мария Скуратова, которая 65 лет служила в Театре Армии. Перед смертью она успела рассказать корреспонденту "Утро.ру" тайну рождения Викторины Петросян – дочери юмориста Евгения Петросяна.

По словам актрисы, тиражируемая прессой информация о том, что первой женой Евгения Петросяна была дочь актера Владимира Кригера и сестра балерины Викторины Кригер – ложь. Просто Заслуженной артистки СССР Викторины Кригер, чье имя есть во всех энциклопедиях, никогда не было сестер. Ни младшей, ни старшей. Это документальный факт.

Связана же Викторина Кригер с дочерью Евгения Петросяна лишь косвенно – через своего мужа Илью Мироновича Шлуглейта. О нем стоит поговорить отдельно.

Илья Миронович был директором Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, директором-распорядителем Ансамбля народного танца СССР под руководством Игоря Моисеева. Он происходит из знаменитой театральной династии, начатой его братом Морицем Шлуглейтом. До революции тот служил в одесском театре, потом был директором театров Сибири и Дальнего Востока, считается одним из основателей Свердловского театра драмы.

У Морица Мироновича было три брата, которые ушли из жизни еще в середине прошлого века. И до сего дня в живых оставалась только его дочь – Мария Морицевна Скуратова, та самая старейшая актриса Центрального академического театра Российской армии, о которой шла речь выше.

"К сожалению, все мои родственники умерли, – рассказала она "Утро.ру" перед кончиной. – Мой дядя Илья Миронович Шлуглейт поддерживал нас с мамой после смерти папы. Мы ходили по воскресеньям к нему обедать. Пили кофе с молоком. Это все мне очень нравилось. Что же касается Викторины Петросян, то это внучка моего дяди. Я, честно говоря, даже не знала, что она живет в Америке".

"Викторина Кригер была первой женой Ильи Мироновича Шлуглейта", – призналась Мария Морицевна. А вот второй его супругой, как выяснилось, стала будущая бабушка Викторины Петросян, молодая балерина театра Станиславского.

Как говорят знавшие Викторину Кригер люди, после смерти Ильи Мироновича две вдовы, две бывшие жены одного мужа, очень сблизились и подружились. Викторина Кригер заботилась о дочери своего бывшего мужа и о его внучке, которую действительно назвали в ее честь.

Получается, что умершая сейчас Мария Скуратова приходится Викторине Петросян двоюродной тетей.