Правнук и сын за одной партой в школе: чудеса биологии в семье Петросяна

Чего только ни бывает в природе!

"Чего только ни бывает в биологии. Мама с дочкой в школе за одной партой сидели. Мамочка, поздравляю! Добилась своего. Ухватила богатого", – говорила героиня Ольги Остроумовой в фильме Эльдара Рязанова "Гараж". Эти слова вполне могут стать цитатой для описания происходящего в жизни Евгения Петросяна.

Все помнят, что четвертая жена юмориста – Татьяна Брухунова – младше мужа на 44 года. Кроме того, она младше дочери Петросяна от первого брака, и даже младше его внуков!

В 2020 году в Дубае у Петросяна родился сынишка, зачатый от яйцеклеток молодой Тани Брухуновой. По слухам, влюбленная пара прибегла к услугам суррогатной матери. А теперь у бывшего мужа Елены Степаненко появился на свет и правнук. И в теории сын и правнук могут через несколько лет сидеть в школе за одной партой.

Как говорят, правнук Петросяна носит фамилию матери – Петров. Его мать – дочь бизнесмена Александра Петрова, проживающего в Италии. Отец маленького Саши – Марк, младший сын Викторины от ее третьего мужа.

Друзья Петросяна уверяют, что правнука он не видел – у него с дочерью Викториной напряженные отношения. Она на приняла пятую жену Евгения Вагановича, потому что дружна с его четвертой супругой. Такая вот Санта-Барбара!