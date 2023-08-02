Татьяна Брухунова поделилась снимком в новом наряде

С момента развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко прошло уже почти пять лет. За это время жизнь юмориста успела круто измениться. В конце 2019 года он женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Тогда многие были уверены, что союз не продержится долго. Однако супруги до сих пор вместе и воспитывают общего сына Вагана, которому этой весной исполнилось три.

Несмотря на довольно долгий брак и знаменитого мужа, о личном Татьяна не распространяется. В ее социальных сетях практически невозможно найти семейных фото и откровений на тему супружеской жизни. Тем не менее блог супруга Петросяна ведет регулярно и активно.

Каждый день практически сто тысяч пользователей следят за тем, чем избранница юмориста занимается, куда ходит и никакие носит наряды. Накануне Брухунова порадовала подписчиков очередным снимком в новом образе. На снимке молодая жена Петросяна похвасталась стройными ногами в мини.

Модница позировала на одной из московских улиц в коротком платье песочного цвета. Наряд дополнила крошечная сумочка от известного бренда и красная обувь с необычным носом, напоминающим копыта.

В подписи к фото Татьяна отметила, что подобный образ ей не свойственен. Однако фанаты буквально завалили жену Петросяна комплиментами. Одни отметили, что ей очень идет платье, а другие не смогли не похвалить ее оголенные части тела. "Нельзя прятать такие ноги!", – написала одна из подписчиц.

Несмотря на многочисленные комплименты поклонников, гораздо комфортнее Татьяна Брухунова чувствует себя в менее открытых нарядах. В этом супруга юмориста призналась недавно, заговорив о своих комплексах.