Оголившаяся жена Петросяна заговорила о своих комплексах

Татьяна Брухунова рассказала о сложном выборе

За молодой женой Евгения Петросяна давно уже закрепилось звание главной модницы всей страны. Она своих конкуренток оставит далеко позади не только при помощи необычных сочетаний цветов и фактур, но и из-за стоимости своих комплектов, которая, к слову, может шокировать даже привыкших к роскоши светских львиц.

Однако, те, кто давно и пристально следит за театралкой, могли заметить, что в длине "мини" Татьяна Брухунова не появляется. Впрочем, она и обтягивающие фигуру вещи не слишком уважает. И это все при том, что фигура у нее обладает всеми нужными округлостями.

И вот, как раз накануне в своем блоге жена Евгения Петросяна предстала, впервые за долгое время, в шортах. Кроме комплиментов, которых было, к слову, немало, некоторые поразмышляли о том, что же останавливает Татьяну от ношения коротких нарядов.





Следом за этим, ранее оголившаяся Татьяна Брухунова записала для любопытствующих видео, в котором заговорила о своих комплексах. Оказалось, что ей просто психологически комфортнее носить длину "миди", ведь из-за особенностей ее фигуры в таких нарядах она чувствует себя наиболее защищенно.

И дело исключительно в этом, а не в "толстых ногах" или "злом восточном муже". Ведь именно такие варианты, к слову, и были предложены подписчиками жены Евгения Петросяна под некоторыми из предыдущих фотографий.

