Жуткие звонки жертв теракта 9/11 перед смертью заставили людей вздрогнуть

Страшная трагедия до сих пор будоражит сердца жителей разных стран

Несколько десятилетий назад все мировое пространство поразили новости об ужасной катастрофе в Соединенных Штатах. Всемирный торговый центр в Нью-Йорке был уничтожен в результате террористической атаки. Кровавые события произошли 11 сентября 2001 года, однако эта трагедия до сих пор отзывается в сердцах людей по всему миру. Леденящий душу ужас вызывают записи с последними звонками людей, которые оказались в смертельной ловушке.



Террористы захватили четыре самолета с пассажирами, два из которых врезались в небоскребы. Люди, которые находились на бортах, понимали, что минуты их жизни сочтены, и пожелали дать последнюю весточку родным и близким.



Пассажир Брайан Суини оставил своей супруге душераздирающее послание на автоответчике. Раньше мужчина сам был пилотом, поэтому быстро оценил ситуацию и понял, что для него это – конец. Мужчина рассказал, что самолет, в котором он находится, захватили террористы. Он признался жене в любви и попрощался.

"Увидимся, когда ты окажешься здесь. Пока, детка. Надеюсь, я позвоню", – такими были последние слова Брайана.

Питер Хансон погиб в катастрофе вместе с маленькой дочкой и любимой женой. Мужчина позвонил отцу и поделился последними пережитыми в этом мире чувствами.

"Возможно, направляемся куда-нибудь, чтобы врезаться в здание. Не волнуйся, папа. Если это произойдет, все будет очень быстро. Боже мой", — сказал он.

Стюардесса Сандра Брэдшоу была настроена бороться за свою жизнь до конца. Она позвонила супругу и рассказала, что вместе с другими людьми пытается обезвредить террористов и отбить у них самолет. К сожалению, эти отважные слова были последним, что супруг услышал от любимой женщины.