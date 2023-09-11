Жуткие звонки жертв теракта 9/11 перед смертью заставили людей вздрогнуть

Жуткие звонки жертв теракта 9/11 перед смертью заставили людей вздрогнуть
Фото: UpstateNYer\www.commons.wikimedia.org/w/index.php
Страшная трагедия до сих пор будоражит сердца жителей разных стран

Несколько десятилетий назад все мировое пространство поразили новости об ужасной катастрофе в Соединенных Штатах. Всемирный торговый центр в Нью-Йорке был уничтожен в результате террористической атаки. Кровавые события произошли 11 сентября 2001 года, однако эта трагедия до сих пор отзывается в сердцах людей по всему миру. Леденящий душу ужас вызывают записи с последними звонками людей, которые оказались в смертельной ловушке.

Террористы захватили четыре самолета с пассажирами, два из которых врезались в небоскребы. Люди, которые находились на бортах, понимали, что минуты их жизни сочтены, и пожелали дать последнюю весточку родным и близким.

Пассажир Брайан Суини оставил своей супруге душераздирающее послание на автоответчике. Раньше мужчина сам был пилотом, поэтому быстро оценил ситуацию и понял, что для него это – конец. Мужчина рассказал, что самолет, в котором он находится, захватили террористы. Он признался жене в любви и попрощался.

"Увидимся, когда ты окажешься здесь. Пока, детка. Надеюсь, я позвоню", – такими были последние слова Брайана.

Питер Хансон погиб в катастрофе вместе с маленькой дочкой и любимой женой. Мужчина позвонил отцу и поделился последними пережитыми в этом мире чувствами.

"Возможно, направляемся куда-нибудь, чтобы врезаться в здание. Не волнуйся, папа. Если это произойдет, все будет очень быстро. Боже мой", — сказал он.

Стюардесса Сандра Брэдшоу была настроена бороться за свою жизнь до конца. Она позвонила супругу и рассказала, что вместе с другими людьми пытается обезвредить террористов и отбить у них самолет. К сожалению, эти отважные слова были последним, что супруг услышал от любимой женщины.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник

Суровикин получил важную государственную должность

Поговаривали, что теперь военный займется делами СНГ

Ответ России на запрет въезда россиян в ЕС с шампунем: чего ждать

Глава ФТС раскрыл подробности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей