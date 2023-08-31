"Ни штамп, ни свадьба не спасут": Буланова высказалась о браке с молодым мужем

Певица открыла тайну личной жизни

Прошло уже три месяца со значимого события Татьяны Булановой. Певица не раз в своих интервью говорила о том, что мечтает обрести счастье в семейной жизни после неудачного брака. Многие поклонники желали счастья артистке, и вот наконец-то она нашла своего человека.

Избранником знаменитой блондинки стал Валерий Руднев. Молодой человек младше своей супруги на девятнадцать лет. Свадьбу пара отметила в Санкт-Петербурге, а в медовый месяц возлюбленные предпочли отправиться на Мальдвы. К слову, молодая пара успели заняться совместным бизнесом. Правда, если Валерий чувствует себя уверенно, то певица признавалась, что ей немного сложно в новом для нее сфере.

И, пока, злые языки шептались и не верили в искренность пары, Татьяна Буланова откровенно высказалась о жизни с молодым мужем. По словам артистки, ей прекрасно живется. Она обрела счастье с молодым мужем. Кроме того, Татьяна Буланова убеждена, что штамп в паспорте важен, потому что, в России так принято.

"После свадьбы ничего не меняется! Я уверена на 100 процентов. Если вам повезло встретить нормального человека, то все будет хорошо. А если нет – то ни штамп, ни свадьба не спасут", – поделилась блондинка.

Раннее "Утро.ру" рассказало, как Татьяна Буланова разревелась у всех на глазах

