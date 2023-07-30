Это очень личное: Буланова разревелась у всех на глазах

Актриса не смогла сдержаться

Российская певица Татьяна Буланова всегда держалась на публике как кремень и редко давала волю эмоциям. Несмотря на разные сложные периоды в жизни героиня хита "Не плачь" была примером выносливости для многих женщин. Однако на днях она расплакалась на глазах у всех поклонников.

Во честь празднования Дня Военно-Морского Флота на канале "Россия 1" вышла программа "Песни от всей души" с Андреем Малаховым. Среди приглашенных гостей была Татьяна Буланова, которая не смогла сдержать эмоций во время номера Алексея Тарасова "Крейсер Аврора".

Певица изменилась в лице, после чего все увидели на ее лице слезы. Это заметил и ведущий программы Андрей Малахов. В беседе с ним Татьяна Буланова призналась, что песня навеяла на нее теплые и трогательные воспоминания. Все дело в том, что на Авроре будущую звезду принимали в пионеры, а потом там же ее брат принимал присягу. Было видно, что для артистки все это очень личное. В ходе программы певица тоже исполнила трогательную песню "Прощайте, скалистые горы".

Ранее "Утро.ру" писало о том, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о конфликте с Татьяной Булановой. Это было в начале карьеры артистки, когда она была замужем за Николаем Тагриным.