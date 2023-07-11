Буланова ядовито поиздевалась над Высоцкой

Нежная певица оказалась остра на язык

В жизни именитой российской певицы Татьяны Булановой наступил новый светлый период. Этим летом она с помпой открыла роскошный ресторан в Санкт-Петербурге. Модное заведение стало подарком от молодого супруга, бизнесмена Валерия Руднева. Казалось бы, артистка должна находиться на седьмом небе от счастья и скандальные выходки сейчас ее вовсе ни к чему. Однако певица неожиданно решила проехаться по своей коллеге из сферы шоу-бизнеса Юлии Высоцкой.



Татьяна призналась, что очень далека от выполнения обязанностей домохозяек. Так, приготовление сложных блюд для нее абсолютно не изученная тема. Буланова рассказала: когда шеф-повары делятся с ней идеями новых блюд, певица пребывает в недоумении.



Признаваясь в том, что ничего не смыслит в кулинарии, Буланова вспомнила нашумевший скандал с Высоцкой. Недавно артистка обрела новую волну популярности. В социальных сетях стали активно распространяться видеоролики из старых выпусков ее кулинарного шоу. Сейчас многие рецепты вызвали недоумение и даже ужас у ставших более внимательными зрителей.

"Как в этих мемах, где Юля берет мясо с панцирем и перемешивает все", – ядовито отметила Буланова.

Впрочем, Высоцкая так никак и не отреагировала на кривотолки вокруг ее старого телешоу. Судя по всему, артистка рассудила, что опускаться до объяснений с ненавистниками не стоит.

