После расставания с мужем Буланова прервала молчание

Артистка сделала громкое заявление

Этим летом Татьяна Буланова сыграла свадьбу со своим возлюбленным бизнесменом Валерием Рудневым. Для нее этот брак стал третим. Однако сразу же после пышного торжества влюбленным пришлось расстаться – как сама рассказывала артистка, причина кроется в ее плотном графике.

На этом фоне стали поговаривать, что между влюбленными могли произойти ссора или недопонимание. Сама Буланова никак не комментировала домыслы по этому поводу и лишь недавно прервала молчание.

Певица выпустила новый трек "Мир под названием любовь", который посвятила своему супругу и их браку. Об этом громко говорит обложка сингла, на которой она целуется вместе с Рудневом в свадебных нарядах. На это обратили внимание ее поклонники в фан-группах в соцсетях.

Судя по всему, несмотря на частые расставания, супруги не испытывают никаких трудностей во взаимоотношениях, а, напротив, с пониманием относятся к забитым графикам друг друга.

Дополнительно у Булановой прибавилось работы после свадьбы, поскольку муж в качестве свадебного подарка преподнес ей ресторан за 50 млн рублей.

Ранее Татьяна Буланова в интервью говорила, что штамп в паспорте никак не влияет на отношения между супругами.