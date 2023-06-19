Озвучена вероятная причина мгновенного краха брака Булановой

Супругов ждут серьезные испытания

В отношениях Татьяны Булановой и Валерия Руднева главным иницииатором свадьбы стал именно бизнесмен. Мужчина был готов взять артистку в жены, даже несмотря на разницу в возрасте. Нумеролог Ирина Лидерман утверждает, что в будущем перед супругами может быть множество испытаний, и если они не справятся с ними, то брак ждет крах.

Валерий, по ее словам, стремиться к шумной и крепкой семье. Именно он отвечает за инициативу в паре. Отдельно он обладает повышенным чувством долга, пооэтому артистка с ним как закаменной стеной.

Татьяна, в свою очередь, довольно спокойная и стабильная личность. У нее есть схожие духовные устремления с супругом и оба смотрят на жизнь в схожем ключе. Поэтому у пары есть большие шансы прожить долго и счастливо.

Причиной мгновенного краха брака Булановой и Руднева могут стать непроработанные родовые программы, вранье, лицемерие, а также любовные треугольники, если они не смогут справиться с собственными личными проблемами.