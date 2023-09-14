Буланова неожиданно разъехалась с молодым супругом спустя три месяца после свадьбы

Каждый решил остаться в своем городе

Татьяна Буланова призналась, что без проблем их брак с Валерием Рудневым не обходится. Гармония и взаимопонимание присутствуют, у возлюбленных имеется даже общий бизнес. Молодой муж даже подарил Татьяне ресторан в Петербурге.

Однако периодически доходит до того, что Буланова живет раздельно с Валерием. Все дело в том, что никто не может прийти к единому мнению по поводу постоянного места жительства. Татьяна – петербурженка. А Валерий обожает Москву, где часто живет и постоянно работает. Из-за этого Татьяна живет на два города, что, конечно, не очень удобно.

Впрочем, такие разногласие вовсе не влияют на чувства. Буланову такие сложности не пугают. Однако муж вслед за Татьяной на два города жить пока что не собирается. Впрочем, тот часто остается с женой в Петербурге.

"Но это пока. Что дальше будет – я не знаю", – поделилась исполнительница.

К слову, до свадьбы пара состояла в отношениях целых три года. Не исключено, пишут медиа, что и в тот период пара постоянно поднимала между собой вопрос о месте жительства. В остальном же певица счастлива в браке и буквально наслаждается статусом супруги.

Кстати, сама Татьяна советует всем возлюбленным не обременять себя мыслями о необязательности "штампа" – семью создавать все равно нужно. А отношения после брака, уверена Буланова, никогда не пострадают, если в них есть место любви. В ином случае ни свадьба, ни штамп точно не станут спасением.