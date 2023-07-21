Кольца не видно: оставшаяся без мужа Буланова ушла в разгул

Певица совершенно не скучала одна

Российская певица Татьяна Буланова недавно вышла замуж за своего давнего возлюбленного Валерия Руднева. После свадьбы артистка похвасталась открытием дорого ресторана в Санкт-Петербурге, который, по ее словам, ей подарил в честь свадьбы супруг.

Однако на публике Буланова не спешит появляться в компании мужа, что весьма удивляет фанатов. А на днях ее и вовсе застукали на шумной вечеринке в гордом одиночестве, да еще и кольца на ее руке не было видно. Артистка устроила разгул вместе с другими знаменитостями. "А где же муж?" – удивились поклонники.

Вечеринка была организована известной радиостанцией, снимки с мероприятия быстро разлетелись в соцсетях. Музыканты и супруги Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин в своем телеграм-канале опубликовали фото с Татьяной Булановой, которая в отличие от звездной парочки, позировала без мужа. Кроме того, на вечеринке засветились и многие другие звезды – Анита Цой, Денис Майданов, Николай Басков.

Впрочем, Татьяна Буланова ране признавалась, что ее муж Валерий Руднев непубличный человек и не любит громких мероприятий. Вполне возможно, что он просто не попал в кадр, а кольца на пальце певицы поклонники просто не разглядели.

Ранее "Утро.ру" писало, что Татьяна Буланова ядовито поиздевалась над Юлией Высоцкой. Певица оказалась остра на язык.