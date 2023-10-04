Почему Лепс и Билан "предали" память Шатунова

Организаторы раскрыли секрет

Юрий Шатунов за долгие годы карьеры не добился почетного звания, однако завоевал любовь миллионов россиян. Поклонники без официальных решений властей признали его народным артистом России. Звезды 90-х не стало в минувшем году.

17 октября в Москве пройдет творческий вечер, приуроченный 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова. Перед поклонниками артиста выступят его коллеги – звезды, с которыми сам певец раньше выходил на сцену.

Лучшие хиты Юрия Шатунова, а также свои песни должны исполнить Лариса Долина, Алексей Чумаков, Дмитрий Маликов, SHAMAN, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, группа "Руки вверх", "Дискотека Авария" и другие.

На этом концерте также могли выступить Дима Билан и Григорий Лепс. Однако они отклонили предложения организаторов. Почему звезды "предали" память Юрия Шатунова, попытались разобраться редакторы газеты "Аргументы и факты".

Так, по данным редакции, собрать такое большое количество артистов в один день на одной сцене оказалось весьма проблематично. Дело в том, что у многих певцов гастроли расписаны заранее.

"Мы обсуждали участие с Григорием Лепсом и Димой Биланом, но по объективным обстоятельствам они не смогли это сделать",

– рассказал один из организаторов вечера памяти Юрия Шатунова. По его словам, Дима Билан 17 октября будет выступить в Челябинске.

Кстати, Григорий Лепс резко сдал позиции на эстраде. Так, согласно опросу ВЦИОМ, он занял лишь пятое место в списке лидеров отечественной музыкальной сцены.