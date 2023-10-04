Почему Лепс и Билан "предали" память Шатунова

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Юрий Шатунов за долгие годы карьеры не добился почетного звания, однако завоевал любовь миллионов россиян. Поклонники без официальных решений властей признали его народным артистом России. Звезды 90-х не стало в минувшем году.
17 октября в Москве пройдет творческий вечер, приуроченный 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова. Перед поклонниками артиста выступят его коллеги – звезды, с которыми сам певец раньше выходил на сцену.
Лучшие хиты Юрия Шатунова, а также свои песни должны исполнить Лариса Долина, Алексей Чумаков, Дмитрий Маликов, SHAMAN, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, группа "Руки вверх", "Дискотека Авария" и другие.
На этом концерте также могли выступить Дима Билан и Григорий Лепс. Однако они отклонили предложения организаторов. Почему звезды "предали" память Юрия Шатунова, попытались разобраться редакторы газеты "Аргументы и факты".
Так, по данным редакции, собрать такое большое количество артистов в один день на одной сцене оказалось весьма проблематично. Дело в том, что у многих певцов гастроли расписаны заранее.
"Мы обсуждали участие с Григорием Лепсом и Димой Биланом, но по объективным обстоятельствам они не смогли это сделать",
– рассказал один из организаторов вечера памяти Юрия Шатунова. По его словам, Дима Билан 17 октября будет выступить в Челябинске.
Кстати, Григорий Лепс резко сдал позиции на эстраде. Так, согласно опросу ВЦИОМ, он занял лишь пятое место в списке лидеров отечественной музыкальной сцены.
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