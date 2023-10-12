Брак развалился: появились тревожные новости о Булановой

Слухи о разладе в семье ходили давно

Сыгравшая летом свадьбу Татьяна Буланова в последнее время на волне популярности. Она буквально светится от счастья на каждом интервью, которых у нее стало много после свадьбы, а также звезда решила выпускать новые композиции, посвященные ее радости быть женой.

Однако вместе с тем артистка признается, что мужа практически не видит, поскольку у нее много работы, а также съезжаться в ближайшее время супруги не планируют, продолжая жить в разных городах. Это вызывает массу пересудов, сплетники поговаривают, что брак Булановой с Рудневым слишком быстро развалился.

Есть и те, кто не верит, что артистка в действительности вышла замуж по любви. Во время пандемии Буланова жаловалась, что набрала несколько миллионов кредитов, чтобы кормить своих сотрудников. Ситуация была крайне тяжелой, поскольку концертов в то время не было. И сейчас полагают, что все новости вокруг замужества артистки – грамотный пиар-ход, чтобы вылезти из долговой ямы.

Психолог Юлия Шилова утверждает, что слышала тревожные новости об уже состоявшемся разводе Булановой, которые удивительным образом совпали с релизом новой песни звезды.

"Мне кажется, что их брак – это чистой воды пиар. Сейчас все публичные люди стали меньше зарабатывать. И Татьяна Буланова не исключение. А чтобы зарабатывать больше, надо быть на слуху", – поделилась она.

По ее мнению, если бы между супругами царила настоящая любовь, они бы нашли способ быть рядом. Но до сих пор этого не сделали.

Сама же Татьяна Буланова утверждает, что еще никогда не была так счастлива. Ее свадьба была настоящим пределом мечтаний, а мужа она называет самой большой любовью в своей жизни.