Что случилось с Татьяной Булановой: зрители на концерте заволновались

Что случилось с Татьяной Булановой: зрители на концерте заволновались
Татьяна Буланова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Выступившую на концерте памяти Шатунова певицу заподозрили в очередной беременности

54-летняя Татьяна Буланова вместе с коллегами пришла на трибьют-концерт в память о покойном солисте группы "Ласковый май". Одетая в шикарное серебристое платье певица исполнила композицию "Звездная ночь". Любимый хит поклонников Юрия Шатунова обрел новую жизнь. Многие зрители от избытка чувств пустились в пляс даже в вип-партере.

Зоркие посетители концерта до конца номера поглядывали на пухлый живот певицы и вскоре пополз слух о возможном прибавлении в семействе. Напомним, этим летом Татьяна Буланова стала женой Валерия Руднева. Бизнесмен на 19 лет младше звездной супруги. Для нее эта свадьба была третьей: от первых двух браков Татьяна воспитывает двоих сыновей.

Впрочем, слухи про "неравный брак" ходят давно. Свадьба популярной исполнительницы обросла массой предположений: репертуар певицы пополнился теплыми композициями на тему счастливого супружества, а в интервью Татьяна то и дело рассказывает, как ей хорошо в новом браке. 

Скептики очень быстро заговорили о скором разводе неравной пары, поскольку вновь возросшая популярность отразилась на графике певицы и с мужем они стали видеться крайне редко. Многие считают, что если бы любовь между супругами и правда была, они нашли бы способ быть почаще рядом. Сама же Татьяна Буланова уверяет, что встретила свою самую большую любовь. Не исключено, что предположения поклонников о беременности артистки могут оказаться правдой.

Источник: Сtnews.ru ✓ Надежный источник
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