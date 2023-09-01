Рассекретившая четвертую беременность Кожевникова ответила на главный вопрос

Актриса поблагодарила поклонников, разделивших с ней радость

Накануне Мария Кожевникова заставила публику раскрыть рты от удивления. Актриса объявила о четвертой беременности. Она сделала это в популярной социальной сети, выложив соответствующий пост. Судя по фотографии, которая появилась в интернете, знаменитость находится на последнем сроке.

К поздравлениям многочисленных поклонников присоединились и именитые друзья Марии. Например, в комментариях под публикацией Кожевниковой отметился Павел Прилучный, которому этой весной Зепюр Брутян подарила сына. "Мои поздравления, дорогая! Кайф!", – написал актер. Звезда "Универа" поблагодарила коллегу: "Спасибо! Ты сейчас, как никто, понимаешь это чувство".

Также Кожевникову поздравила Валентина Рубцова, с которой актриса вместе снималась в сериале про "жизнь общажную". "Какое счастье! Какая же ты красивая! Ура!", – написала звезда "Универа".

Один из поклонников задал, можно сказать, главный на данный момент вопрос: где Мария собирается рожать. Актриса не стала скрывать, что роды будут в Москве. "Я всех здесь рожала", – напомнила артистка.

Напомним, Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей от бизнесмена Евгения Васильева – девятилетнего Ивана, восьмилетнего Максима и шестилетнего Василия. Поклонники надеются, что теперь артистка родит девочку.