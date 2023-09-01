Рассекретившая четвертую беременность Кожевникова ответила на главный вопрос

Рассекретившая четвертую беременность Кожевникова ответила на главный вопрос
Актриса поблагодарила поклонников, разделивших с ней радость

Накануне Мария Кожевникова заставила публику раскрыть рты от удивления.  Актриса объявила о четвертой беременности. Она сделала это в популярной социальной сети, выложив соответствующий пост. Судя по фотографии, которая появилась в интернете, знаменитость находится на последнем сроке. 

К поздравлениям многочисленных поклонников присоединились и именитые друзья Марии. Например, в комментариях под публикацией Кожевниковой отметился Павел Прилучный, которому этой весной Зепюр Брутян подарила сына. "Мои поздравления, дорогая! Кайф!", – написал актер. Звезда "Универа" поблагодарила коллегу: "Спасибо! Ты сейчас, как никто, понимаешь это чувство".

Также Кожевникову поздравила Валентина Рубцова, с которой актриса вместе снималась в сериале про "жизнь общажную".  "Какое счастье! Какая же ты красивая! Ура!", – написала звезда "Универа". 

Один из поклонников задал, можно сказать, главный на данный момент вопрос: где Мария собирается рожать. Актриса не стала скрывать, что роды будут в Москве. "Я всех здесь рожала", – напомнила артистка. 

Напомним, Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей от бизнесмена Евгения Васильева – девятилетнего Ивана, восьмилетнего Максима и шестилетнего Василия. Поклонники надеются, что теперь артистка родит девочку. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

"Жив я или нет": опубликовано пророческое видео Евгения Пригожина

Смерть предпринимателя породила множество слухов

Умер народный артист России

Звезды не стало на 67-м году

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей