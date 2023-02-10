"Должны заплатить": Кожевникова нашла выгоду от массового бегства звезд из России

"Должны заплатить": Кожевникова нашла выгоду от массового бегства звезд из России
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда считает, что скоро многие из них вернутся назад

После начала российской спецоперации на Украине российские знаменитости, которые не поддерживают происходящее, массово уехали в другие страны. На фоне своего решения они подверглись критике со стороны населения, а после стали плавно один за другим лишаться работы и контрактов в России. 

Вскоре в стране начали говорить, что справедливо было бы наказать артистов, которые в трудный момент решили сбежать – выдвигались различные меры против них, вплоть до лишения имущества и гражданства. Однако пока серьезных сподвижек в этом вопросе не было. 

Актриса, которая прославилась по роли в сериале "Универ", и бывший депутат Мария Кожевникова считает, что очень скоро все беглые звезды вернутся в Россию. Она не призывает не впускать их в страну, а, напротив, предлагает извлечь их этого выгоду – заставить их всех заплатить крупную сумму, чтобы снова оказаться на родине.

"Я надеюсь, такой закон напишут!", – заявила она.

Однако какая законодательная норма могла бы сделать такую плату законной артистка не уточнила. Сейчас все граждане с российским паспортом могут беспрепятственно заезжать на территорию России – и других правил не предусмотренно. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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