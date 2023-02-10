"Должны заплатить": Кожевникова нашла выгоду от массового бегства звезд из России

Звезда считает, что скоро многие из них вернутся назад

После начала российской спецоперации на Украине российские знаменитости, которые не поддерживают происходящее, массово уехали в другие страны. На фоне своего решения они подверглись критике со стороны населения, а после стали плавно один за другим лишаться работы и контрактов в России.

Вскоре в стране начали говорить, что справедливо было бы наказать артистов, которые в трудный момент решили сбежать – выдвигались различные меры против них, вплоть до лишения имущества и гражданства. Однако пока серьезных сподвижек в этом вопросе не было.

Актриса, которая прославилась по роли в сериале "Универ", и бывший депутат Мария Кожевникова считает, что очень скоро все беглые звезды вернутся в Россию. Она не призывает не впускать их в страну, а, напротив, предлагает извлечь их этого выгоду – заставить их всех заплатить крупную сумму, чтобы снова оказаться на родине.

"Я надеюсь, такой закон напишут!", – заявила она.

Однако какая законодательная норма могла бы сделать такую плату законной артистка не уточнила. Сейчас все граждане с российским паспортом могут беспрепятственно заезжать на территорию России – и других правил не предусмотренно.