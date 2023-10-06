Показавшая округлившийся живот Лорак намекнула на беременность

Поклонники подозревают, что скоро в семье звезды может случиться пополнение

В свои 45 лет Ани Лорак имеет за плечами один неудачный брак. В 2009 году артистка стала женой турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В этом союзе звезда родила дочку Софию, однако сохранить семью у супругов не вышло. Спустя 10 лет последовал развод, который певица переживала очень тяжело.

К счастью, все непростые моменты остались в прошлом, и теперь Лорак может похвастаться успехами в любовных делах. Как известно, она состоит в отношениях с испанским возлюбленным Исааком Виджраку, которого представила публике в начале этого года. Вероятно, инструктор по йоге и медитациям смог подобрать нужный ключик к сердцу артистки, ведь рядом с ним она выглядит по-настоящему счастливой.

Накануне влюбленные в очередной раз продемонстрировали публике, как им повезло друг с другом. В социальных сетях знаменитости появилось новое фото с избранником. Лорак и Виджраку позировали перед камерой, романтично держась за руки. Но многих привлек не столько результат фотосессии, сколько необычная деталь на снимке.

Глядя на фото, трудно не заметить, что живот звезды выглядит округлившимся. К тому же, влюбленные будто бы нарочно акцентировали внимание на этой части тела, положив на нее руки. Из-за этого возникает ощущение, что таким образом Лорак намекнула фанатам на свою беременность. Впрочем, никаких официальных заявлений от нее пока не поступало.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что после возвращения в Россию Лорак заговорила о предательстве.