После возвращения в Россию Лорак заговорила о предательстве

После возвращения в Россию Лорак заговорила о предательстве
Ани Лорак. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press http://globallookpress.com/
Певица пережила то, что и врагу не пожелаешь

Семейная жизнь с Муратом Налчаджиоглу принесла Ани Лорак дочь Софию и массу поводов для обид и слез: супруг постоянно изменял жене с красотками-моделями.

Певица долго терпела такое отношение ради обожающей отца дочери, но четыре года назад наступил предел терпения. Узнав, что Мурат начал жить с Яной Беляевой, юной моделью, Лорак подала на развод.

Общению отца и дочери Каролина разумно не препятствует, позволяя им общаться и даже ездить вместе в отпуск. Равнодушно относится она и к своей преемнице по супружеской постели, визажистке Лилии Реус.

В начале этого года публика узнала о том, что Ани Лорак тоже больше не одинока и встречается с гражданином Испании Исааком Виджраку, тренером по йоге. Духовные искания и соединили этих двоих в пару.

Для Каролины Исаак Виджраку – это не просто партнер по отношениям, но и отличный собеседник, и настоящий друг, и надежный соратник. Кроме романтики, пару связывают совместные проекты.

Самодостаточность каждого из этих двоих позволяет им не сходить с ума от ревности и не цепляться друг за друга. Выстроив нормальные отношения с самими собой, Каролина и Исаак смогли построить нормальный союз двух взрослых людей.

Ранее Утро.ру писало о реакции Лорак на обвинения в финансировании ВСУ.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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