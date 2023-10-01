А все обвинения в финансировании ВСУ "разгоняют ЦИПСО", уверен общественник

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, охотник на непатриотичных селебрити Виталий Бородин выразил поддержку в адрес Ани Лорак, выступившую на московской концерте с песней на украинском языке.

Напомним, ранее Бородин потребовал "объясниться перед страной" причастных к возвращению украинской исполнительницы на российское ТВ. Позднее проверка на предмет финансирования ВСУ в отношении певицы дала отрицательный результат.

Ныне глава ФПБК утверждает, что слухи о причастности Каролины к финансированию ВСУ после концерта в Москве "разгоняет ЦИПСО". Именно украинские службы, по его словам, ответственны за такие "вбросы".

"Лорак проверили уже 100 раз. Никого она не финансировала, она просто любит свою культуру, творческий человек", – указал общественник на своей странице в социальных сетях.