"Пусть объясняются перед страной": названы имена пустивших Ани Лорак на ТВ

Предполагаемым интересантам в возвращении беглой звезды предлагают дать ответ на волнующий вопрос

Возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин напомнил о своем обещании опубликовать имена предполагаемых причастных к возвращению на НТВ раскритиковавшей СВО Ани Лорак.

Вероятные "исполнители" истории с возвращением украинской певицы, указал Бородин – гендиректор акционерного общества "Телекомпания НТВ" Алексей Земский, а также известный продюсер Юлия Сумачева", управляющая "Вайт Медиа".

Общественник подчеркнул, что подготовил в адрес указанных лиц вопросы с просьбой обосновать появление на российском ТВ персоны, не определившуюся официально с собственной позицией по поводу специальной операции на Украине.

Ответ, указал Бородин, продюсеры должны дать именно россиянам, которым любопытно, что заставило телебоссов выбрать Ани Лорак.

"Пусть они объяснятся перед страной", – высказался Бородин в своем телеграм-канале.

Ранее глава ФПБК сравнил возвращение украинской звезды на российское ТВ после такого скандала с предательством в отношении лиц, давших Лорак работу на телевидении.

А ранее сбежавшую из страны Чулпан Хаматову предложили вернуть домой – однако "без скидок и амнистий", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".