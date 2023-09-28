Запрещенная Киевом Ани Лорак на юбилее в Москве пела по-украински

Запрещенная Киевом Ани Лорак на юбилее в Москве пела по-украински
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Как певица отметила 45-летие

Ани Лорак в последнее время приходилось несладко. Ее концерты по стране массово отменялись, кто-то требовал убрать ее из эфира НТВ, находились и те, кто настаивал на тщательной проверке певицы. Мол, не финансирует ли случайно уроженка города Кицмань, что в Черновицкой области на западе Украины, ВСУ. Да и вообще, хорошо бы, мол, определиться, с кем и за кого она сегодня, когда общество стоит по разные стороны баррикад.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

В России прессинг на певицу был колоссальный. Но и родная Украина изрядно потрепала нервы Каролине Куек, как на самом деле зовут звезду. Ровно год назад на родине ее внесли в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны. Лорак земляки сочли предательницей за то, что уехала в Россию, построила здесь успешную карьеру и стала любима русскими, провозгласившим ее Дивой. Каролине запретили въезд в Незалежную, а песни убрали из всех эфиров.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Но было бы странно отрекаться от своих корней. И в юбилейный концерт – 45-летие она отмечала на сцене московского "Крокус Сити Холла" – Ани Лорак включила песню на украинском:

Я бачила ту душу, що горить,
І серце розривалося ночами,
А може ти мене хоча б на мить,
Як вперше поцілуєш до безтями.

Стоит заметить, что у певицы в 2001 и 2004 годах выходило два диска на украинском языке. Еще было несколько синглов на мове. Она никогда не стеснялась своих корней. Не стала отрекаться от них и сейчас в угоды кому-то. Что показывает ее невероятную силу. Хрупкая певица оказалась куда умнее и выше оголтелых политиков. 

Что же касается денег, которые Лорак якобы куда-то перечисляет... Да, на концерте она сообщила, что часть вырученных средств отправит в благотворительный фонд "Счастливое детство". Он помогает детям-сиротам, детям из неблагополучных семей и детям с тяжелыми заболеваниями. И Ани Лорак давно его поддерживает.

Что лишний раз показывает, насколько у нее большое сердце и светлая душа. Несмотря на грязь, которой ее пытались поливать, но которая к ней не прилипает.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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