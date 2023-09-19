Опубликованы результаты проверки Ани Лорак на предмет финансирования ВСУ

Опубликованы результаты проверки Ани Лорак на предмет финансирования ВСУ
Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Доходы певицы проверили до копейки

Певица Ани Лорак быстро взлетела на олимп и стала одной из самых любимых российских звезд. Артистка сделала блестящую карьеру в России, да и сама она не раз признавалась в любви к российскому зрителю. Тем не менее, долгое молчание певицы после начала спецоперации посеяло сомнения в сердцах людей. А то, что сама Лорак украинка, лишь добавило скептицизма по поводу ее искренности.

Стоит отметить, что последние несколько лет Ани Лорак переживает непростые времена. После скандала с обвинением Константина Меладзе в домогательствах от звезды отвернулись многие коллеги. Потом у певицы был скандал с бывшим мужем. Теперь артистка пострадала из-за политики. 

В результате была инициирована проверка на предмет финансирования ВСУ. Авторами инициативы выступили общественники и глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он уверял, что в случае выявления причастности Ани Лорак к выделению денег украинской армии, ее концерты в России прекратятся. Результаты проверки Лорак на предмет финансирования ВСУ оказались неутешительными для Украины – артистка ни рубля не отправила в пользу украинской армии. 

"Закончилась проверка в отношении Ани Лорак. К ней вопросов нет со стороны контролирующих органов... Певица чиста перед законом", – рассказал Бородин. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Ани Лорак выступила с пронзительной речью после возвращения на российское телевидение. 

Фоторепортаж
Лорак сверкнула формами из глубокого декольте
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Источник: Виталий Бородин ✓ Надежный источник
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