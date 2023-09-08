"Мы в ожидании": счастливая Успенская заявила о беременности

"Мы в ожидании": счастливая Успенская заявила о беременности
Любовь Успенская. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Певица поделилась шокирующей информацией

Любовь Успенская одна из самых востребованных певиц на российской эстраде. Но годы идут, звезда не молодеет. К счастью, она нашла достойную замену на свое место – дочь Татьяну Плаксину. Она выступает под псевдонимом PACHA TATI и старается во многом подражать своей знаменитой матери.

Ни для кого не секрет, что теплые взаимоотношения между родственницами были не всегда. Еще недавно они ходили по разным шоу на федеральных каналах и обвиняли друг друга в разных несчастьях. Но сейчас Любовь Успенская и Татьяна Плаксина стали неразлучны: они вместе радуют выступлениями публику на концертах и часто проводят время вдвоем. 

На днях на мероприятии в честь дня рождения "Русского радио", Любовь Успенская поделилась новостью о пополнении в семье. Как оказалось, она готовится стать бабушкой. По ее словам, наследница беременна, и они совсем скоро объявят шокирующую новость.

"Мы в ожидании. Я мечтаю сказать, что скоро буду бабушкой. Намечается. В ближайшее время объявим эту новость, которая шокирует многих", – призналась королева шансона.

Правда, сама дочь Любови Успенской не торопится с такими заявлениями. Она уверяет, что ее мама просто хайпует. Но не стоит забывать, что исполнительница хита "Карусель" не раз говорила, что мечтает о внуках.

Раннее "Утро.ру" писало, что дочь Успенской устроила жаркие танцы.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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