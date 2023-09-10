Пластический хирург раскрыл страшную тайну об имплантах звезд

Эксперт отказывается от подобных операций

Скандальная история с участием пластического хирурга Тимура Хайдарова и российских звезд шокировала общественность и до сих пор является одной из главных тем ожесточенных споров. О непрофессионализме медика изначально заявила певица Слава, а позже ее поддержала Любовь Успенская.

Поступок певиц позволил раскрепоститься другим известным персонам, которые тоже рассказали поклонникам о проблемах после пластических операций. Так, бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана заявила о своей беде.

Блогерша делала операцию не у Тимура Хайдарова, однако и у нее обнаружились проблемы. Алана показала в соцсетях, как сползли ее ягодичные импланты, в результате чего одна ягодица стала выше другой.

Пластический хирург Дмитрий Зимин, комментируя эту историю, раскрыл страшную тайну об имплантах звезд. По его словам, некоторые операции настолько опасны, что могут привести к летальному исходу.

"Скажу прямо, я не сторонник ягодичных имплантов", – подчеркнул эксперт.

Кстати, моду на них задала американская актриса и модель Ким Кардашьян. Теперь операция популярна и среди российских звезд.

Однако медик отметил, что дискомфорт пациентов является основной причиной его отказа от ягодичных имплантов. Однако иные специалисты вполне готовы выполнять прихоти звезд.

Ранее адвокат Тимура Хайдарова ответил на недовольство певицы Славы и Любови Успенской.