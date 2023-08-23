Оголившая грудь дочь Успенской устроила жаркие танцы

Оголившая грудь дочь Успенской устроила жаркие танцы
Любовь Успенская с дочерью. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ложбинка греха знаменитости заставила мужчин ахнуть

Известная российская певица Любовь Успенская наконец-то сумела выстроить нормальные отношения с любимой наследницей, начинающей артисткой Татьяной Плаксиной. Теперь девушка активно покоряет музыкальный Олимп. По традиции российских знаменитостей, такое развитие карьеры сопровождается весьма откровенным контентом.

Сейчас в социальных сетях активно обсуждают новый видеоролик Татьяны. Девушка облачилась в соблазнительный наряд с глубоким декольте и огромным вырезом на бедре. В этом стильном платье Плаксина устроила жаркие танцы. Девушка эротично извивается под мелодичную музыку.

Благодаря задумке дизайнера все желающие смогли полюбоваться изгибами женственного тела Татьяны. Внушительный бюст звездной наследницы буквально выпрыгивает из небольших чашечек платья. Стройная подтянутая ножка кокетливо выглядывает из-под огромного выреза на бедре.



Разумеется, интернет-пользователи пришли в восторг от такого контента. В социальных сетях Татьяну засыпали комплиментами. Похорошевшая молодая певица пришлась по вкусу представителям мужского пола, которые признаются Плаксиной в самых горячих чувствах.

К слову, ранее на фоне громкого скандала Успенская объявила об отъезде из России.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Очень жадная": коллеги вывели погнанную из РФ Орбакайте на чистую воду

Знаменитая актриса рассказала всю правду о дочери Пугачевой

"Потихоньку угасает": окружение рассекретило состояние 91-летнего Бедроса Киркорова

Как чувствует себя отец Киркорова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей